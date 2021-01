David Begnaud prueba por primera vez el coquito

El periodista estadounidense David Begnaud compartió hoy que durante la despedida del 2020 probará por primera vez la tradicional bebida navideña conocida como coquito.

En medio del programa CBS This Morning, el periodista que se ha destacado por cubrir eventos ocurridos en la Isla mencionó las bebidas más populares durante la época navideña alrededor de Estados Unidos, entre las que se incluyó el coquito.

Begnaud contó que recibió de regalo la bebida puertorriqueña y aprovechó para compartir algunos frascos de coquito con sus compañeros.

Somebody gifted me some Coquito, which I’ve never tried before, (but will tonight for the first time at midnight) and I decided to share what I had with my friends on @cbsthismorning. pic.twitter.com/Hb3XaT9qZy

— David Begnaud (@DavidBegnaud) December 31, 2020