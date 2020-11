Bad Gyal quiere conquistar el mundo con su BLIN BLIN

Con miras a posicionarse como una de las mejores cantantes de música urbana en Latinoamérica, la intérprete española Bad Gyal lanzó su nuevo sencillo titulado "Blin Blin" junto con el cantante puertorriqueño Juanka.

La artista catalana quien en su país originario ya ha alcanzado tanto el ranking número 1 en You Tube como también discos de Paltino y Oro con los sencillos “Alocao”, “Hookah”, “Santa María” conversó con Metro vía telefónica sobre su sencillo "Blin Blin".

“Estoy muy contenta de haber colaborado con Juanka en esta canción y estoy segura de que a los fans les encantará. Me gusta hacer canciones para que la gente baile, pero siempre con mi personalidad y creo que Blin Blin es justamente eso. Tengo muchas ganas de que todo el mundo lo goze con este tema”, comentó Bad Gyal.

“La verdad estoy feliz por la facilidad en la que pude contactar a Juanka para que me dijera que sí en hacer el sencillo juntos. Para mí rompió en el tema y lo ha llevado a otro nivel. La reacción de los fans ha sido increíble aquí en España lleva en tendencia desde que salió”, añadió la intérprete de Blin Blin.

Al preguntársele con qué artistas le gustaría poder hacer colaboraciones en un fututro, Bad Gyal contestó que “a mi me encanta colaborar y descubrir nuevos artistas”. “Por ejemplo así de mujeres me gusta mucho Annita, de Puerto Rico me gusta Rauw Alejandro, no sé de Puerto Rico me gustan muchos artistas porque son los que tienen más protagonismo y más experiencia con la música urbana”.

La colaboración de Juanka es la tercera ocasión este año en la que Bad Gyal trabaja con exponentes latinoamericanos. La artista ya había trabajado con el cantente puertorriqueño Guaynaa en el remix de “Tú eres mi Bombóm”.

En los planes futuros de la cantante de música urbana está darle reconocimiento a su música en Latinoamérica. Asimismo, Bad Gyal comentó que a principios del 2021 lanzará un EP (versión corta de un disco).

“Agradecida de las personas que me escuchan y me apoyan, tambien le doy las gracias a Juanka y a Puerto Rico por darme la oportunidad de llegar a sus oídos”, finalizó la cantante española.

