Con nuevo amor Daniel "El Travieso"

El joven comediante Daniel Ruiz —también conocido como Daniel "El Travieso"— reveló hoy que comenzó una relación amorosa con la influencer mexicana Karen Barrera.

El artista comentó hoy —durante una conferencia de prensa virtual— que conoció a Barrera mediante la plataforma virtual de TikTok, luego de que no pudiera contener la risa con uno de los videos que suele publicar la joven mexicana. Asimismo, indicó que ya llevan dos meses de relación de noviazgo luego de varios meses conociéndose.

"Vi un video de ella y me meé de la risa y se lo dije…Me encantó, me estuve riendo como por media hora de los videos de ella. Le dije que me encantaría conocerla y así fue. Fui para México, la conocí, conocí a su familia, janguié con ella, la pasé súper bien y empezamos a salir", contó Daniel a preguntas de la prensa.

Barrera interpretará a uno de los personaje en el especial de Halloween de Daniel El Travieso. "Es la primera vez que trabajamos juntos…Es un amor. Me encanta trabajar con ella. Tiene siempre un carisma y algo bien bonito se refleja de ella cada vez que se graba, o hace algo. Y pues ese feeling de lo que viene siendo superar el miedo para llegar a amarse a uno mismo y poder amar, pues fue representado a través de ella en el cual ella viene siendo la meta y el porqué Daniel quiere superar sus miedos", señaló el también cantante, quien estrenará su especial de Halloween este próximo 16 de octubre mediante la plataforma de Spyntyx a las 7:00 p.m.

Pese a que mantiene una relación a distancia con Barrera, el comediante aseguró que esto no ha sido un impedimento para ambos jóvenes. "Sigue siendo un ser humano simplemente que no está en tu país. No hay ningún problema. Es solo sacar el tiempo y dar mis viajes, igual ella. Ella estuvo en Puerto Rico durante toda la grabación esos 20 y pico de días. Igualmente cuando yo termine todo de bregar con el especial voy para allá [a México]. No pasa un mes que no nos vemos", mencionó.

