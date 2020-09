Se agotan en menos de una hora las nuevas Crocs diseñadas por Bad Bunny

Menos de 60 minutos tomó para que la nueva línea de Crocs diseñada en colaboración con la estrella urbana Bad Bunny se agotara en la venta en línea.

Los zapatos que brillan en la oscuridad fueron lanzados a las 12 del medio día hoy e incluyen decoraciones inspiradas en el conejo malo.

A tan solo una hora de su lanzamiento, la compañía informó que todos los pares de la colección "Hacemos lo que nos da la gana" se habían agotado.

"Apreciamos a todos los que se conectaron hoy y felicidades a aquellos que consiguieron un par. Para los que no pudieron, quédense pendientes para más sorpresas en octubre", publicó Crocs.

— Crocs Shoes (@Crocs) September 29, 2020