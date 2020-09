Conmovedor mensaje de Viviana Ortiz por el primer día de clases de su hija en medio de la pandemia

La Miss Puerto Rico 2011 Viviana Ortiz conmovió a sus seguidores con un mensaje que publicó con motivo al primer día de clases de su hija Paulina, quien regresa a la escuela en medio de la pandemia del COVID-19.

"First day of school! Dios te cuide siempre mamita y a todos los niños en su primer día de clases. Es difícil adaptarnos a este nuevo estilo de vida pero tenemos que seguir adelante! Paulina esta súper feliz de poder compartir y aprender con sus amigos! Keep safe!!! Todo va a estar bien" (sic), compartió la también participante de Nuestra Belleza Latina 2013.

El mensaje compartido en redes fue junto con un video de la pequeña, fruto del matrimonio con el baloncelista José Juan Barea, con su uniforme y mascarilla para protegerse del coronavirus.

Mensajes por parte de sus seguidores

Tras la publicación varios seguidores se solidarizaron con Ortiz, y el temor que sienten los padres de enviar a sus hijos a clases en medio de la nueva realidad de la pandemia.

"Dios bendito Paulina, y a todos sus compañeritos pequeños, cobertura sobre cada uno, seguiremos adelante en el nombre de Jesús", publicó una seguidora.

Por otro lado, en el pasado mes de agosto Ortiz compartió una imagen de su boda con Barea, con motivo a su cuarto aniversario de bodas.

