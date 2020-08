Kiara Liz Ortega deja Puerto Rico para estudiar en el C.E.A de Televisa

La animadora y ex Miss Universe Puerto Rico, Kiara Liz Ortega, anunció hoy, jueves, a través de las redes sociales que se mudó a México para estudiar en el Centro de Educación Artística (C.E.A) de Televisa.

Ortega, quien cumple el próximo domingo 27 años, agradeció a su familia, amigos, al pueblo y a su equipo de trabajo por el apoyo recibido desde sus comienzo en los medios de comunicación.

"Una vez más Dios me demuestra que no hay mejor plan que el que el tiene para mi 🙏🏽Escribo estas palabras y me es imposible no pensar en mi vida hace 2 años atrás, todo lo que ha cambiado, lo mucho que he logrado y las personas maravillosas que me han ayudado en el camino. No me puedo aguantar las lágrimas de felicidad y de agradecimiento, sin duda todo ha cambiado mucho. Pero lo que sí les puedo decir que nunca ha cambiado han sido mis ganas salir hacia delante, de aprender, de no permanecer en algún lugar por comodidad sino aventurarme a ver lo que puedo lograr. De nunca, NUNCA dejar de creer en mi y de ser una soñadora compulsiva", escribió la beldad que logró ser Top 5 en Miss Universo 2018, realizado en Tailandia.

La puertorriqueña indicó, además, que: "Hoy me encuentro en México, el lugar que será mi casa por un tiempo, caminando por los pasillos de Televisa con mi horario de clases en el C.E.A en manos 🙌🏽🙌🏽 No me queda más que agradecer a Dios, a todos ustedes por su apoyo incondicional y sus consejos, a mi familia y amigos por siempre estar, a todo mi equipo de trabajo que ha caminado de la mano conmigo durante todo este tiempo y a las personas que hicieron esto posible. ❤️ #NewBeginnings".

Kiara se unió hace unas semanas como reportera 'backstage' a la competencia "¿Quién es la máscara?", que se transmite en la isla todos los domingos por Univision.