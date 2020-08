Zuleyka Rivera revive el bullying que sufrió tras perder certamen de belleza

View this post on Instagram

Jueves de going 🔙 in time 🙈🙊 Tenía 13 años de edad; fue mi primer concurso de belleza. Las metas, las prioridades y los propósitos cambian pero en una cosa aún estoy de acuerdo con esa niña, sigo pensando en mis metas y en mi futuro, trabajando en el y no dejándolo a la suerte. • • Anécdota: Quede primera finalista en ese concurso llamado “Miss Puerto Rico Teen” en donde estaba representando a mi pequeño pueblo donde crecí. Recuerdo ir a la escuela luego de esa noche del concurso y escuchar compañeros gritarme en los pasillos “Miss por poco”. En ese entonces no conocía el significado de la palabra “bullying”, hubiera entendido mejor muchas cosas en aquel entonces. • • • Moraleja para mi; no importa lo que los demás piensen de ti, tú eres [email protected] conocedor de tus deseos más profundos. No los dejes sabotear por nadie que no los conoce. • • • Gracias a la cuenta de @zuleykariveramiidola por hacerme recordar con este video momentos que marcaron mi vida por siempre.