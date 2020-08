Arremeten contra nueva periodista de Al Rojo Vivo tras salida María Celeste Arrarás

La periodista mexicana Rebeka Smyth ha enfrentado múltiples críticas tras llegar al programa "Al Rojo Vivo", luego del despido de la puertorriqueña María Celeste Arrarás.

People en Español reseñó que al momento, Smyth estará en el programa junto con Jessica Carrillo. Sin embargo, esta ha recibido críticas, ya que ha sido comparada con Arrarás.

"Pues no va a durar mucho eh. Ya se le notan las arrugas y pues es obvio que los despiden cuando ya no son jóvenes", expuso un seguidor de la periodista.

Otro seguidor comentó en el Instagram de la periodista: "Tal vez hubiera sido mejor cambiar el formato. No reemplazas a nadie. Cada quien tiene lo que se merece. Así también María Celeste empezó desde cero. Siempre te encontrarás con opiniones divididas y es muy válido".

Tras la avalancha de comentarios negativos, otros seguidores salieron en defensa de la periodista. "Me parece que no deberían de atacarla… Ella no tiene la culpa realmente a ella la contrataron pero no es para ser tan cruel", afirmó un seguidor.

Por otro lado, Smyth contestó a las críticas en su Instagram que, "ni aunque quisiera (ser como María Celeste Arrarás) no podría. Yo soy yo y María Celeste es María Celeste". El comentario se dio luego de que le dijeran que no le llegaba a los talones a Arrarás.

Salida de María Celeste Arrarás

La pasada semana Arrarás informó que ya no estaría en el programa. "Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show", informó en sus redes sociales.

Asimismo, se mostró agradecida con el canal para el que trabajó durante 20 años. Además, tras su publicación múltiples personalidades agradecieron su trabajo periodístico y le desearon éxito.

