Jorge Gelpí anuncia fallecimiento de su abuelo con emotivo mensaje

View this post on Instagram

Hoy mi abuelo, el “Súper Moncho”, se nos ha ido… El “Alzheimer”, que en esta foto de hace un año no se manifestaba severamente ni en su físico ni en su mente, le fue apagando sus sentidos de forma acelerada en sólo un par de semanas. Moncho era fuerte como un roble, estricto en su haber y en la crianza, capaz de entablar una conversación sobre cualquier tema con el más letrado, realizar conexiones eléctricas complejas sin tener un título de ingeniero, irse de tú a tú en el baile contra cualquiera, disfrutar de una taza de café negro (que tanto me gusta) en cualquier momento del día y hasta curar cualquier achaque “de viejo” con un “palito” de whisky. ¡Gracias Papá! Hoy el café puya es más amargo, pero atesoramos todo lo que hiciste por tu familia…