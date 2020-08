5 candidatos se juegan todo por su futuro político

En momentos en que miles de puertorriqueños debaten si vale la pena exponer su salud para ir a votar en las primarias del domingo, Metro se propuso hablar sobre temas neurálgicos para Puerto Rico con las cinco personas que aspiran aparecer en la papeleta a la gobernación de noviembre próximo. Sólo la actual gobernadora, Wanda Vázquez, no estuvo disponible para responder.

Aquí las ideas y reflexiones de Pedro Pierluisi, Charlie Delgado, Carmen Yulín Cruz y Eduardo Bhatia sobre el proceso de quiebra que atraviesa la Isla, el estatus de Puerto Rico, nuestra respuesta a las emergencias y sobre el sistema educativo.

PROMESA

Carmen Yulín Cruz es la única de las candidatas que aparecerá en la papeleta primarista a la gobernación del domingo que insiste en que se audite la deuda de Puerto Rico, una propuesta impulsada por un sector del país, pero que nunca encontró voluntad en los administradores de la Isla. Hoy, la alcaldesa de San Juan tiene su turno al bate para acceder a una posición desde la que pueda impulsar esa auditoría, pero para ello tendría que ganar las primarias del domingo y las elecciones generales en noviembre.

De completar exitosamente ese ciclo electoral, Cruz asegura que hay que ir más allá de la auditoría. La alcaldesa de San Juan sostiene que se debe combatir y no obedecer a la Junta de Control Fiscal, incluyendo un mandato al Departamento de Hacienda para no responder al organismo creado bajo la ley federal PROMESA. Aún así, dejó abierta una rendija para colaborar con la Junta en asuntos que sean positivos para la Isla.

Sin embargo, planteó que ante las vacantes que surgirán en la Junta, ella recomienda que las mismas no sean ocupadas. Cruz anticipó que como gobernadora ella misma se representaría ante el organismo. No desaprovechó la oportunidad para lanzar una crítica a uno de sus oponentes, Charlie Delgado Altieri, al señalar que cómo uno de los alcaldes en el proyecto piloto de la Junta expone a que el organismo congele el superávit de su municipio. “De qué te vale tener un superávit en el banco y tener techos azules, de qué te vale decir que eres un buen administrador si tienes carencias en tu municipio”, sostuvo.

Precisamente, Metro dialogó con Delgado Altieri sobre PROMESA y el aspirante popular a la candidatura a la gobernación propuso que la Junta se enfoque en la parte de PROMESA que promueve desarrollo económico antes de los planes fiscales para pagar la deuda. Dijo que como el organismo creado por PROMESA se ha enfocado en los planes fiscales para reestructurar la deuda, ha llevado a la Isla a unas condiciones actuales en las que resulta impagable.

Para Delgado, “si no hay desarrollo económico” y producción no hay forma de pagar la deuda. Habló de convencer a la Junta y al Congreso de invertir el enfoque. “Puerto Rico, su gran problema es desarrollo económico, es creación de empleo, hay que enfocar en primer lugar en ese desarrollo económico y luego estaríamos en una posición de comenzar a trabajar las negociaciones de la deuda del país”, sostuvo.

El aspirante popular sostuvo que los nuevos integrantes de la Junta deben tener perfiles diversos que incluyan el trabajo social. “Tiene que ser un componente más holístico”, opinó Delgado.

El tema de la importancia de activar las secciones de desarrollo económico de PROMESA también es uno primordial para el aspirante a la candidatura roja, Eduardo Bhatia. Para ello dijo que los nuevos integrantes de la Junta deberían estar alineados a esa visión de desarrollo económico.

El senador opinó que hay forma de pagar la deuda de Puerto Rico si se logra una negociación con pagos bajos de intereses.

“El próximo gobernador tiene que ser alguien que conozca profundamente el sistema financiero, que conozca el Tesoro de Estados Unidos, se puede (la deuda) pagar si se hace un acuerdo reduciendo dramáticamente el pago de los intereses que hay que hacer”, sostuvo Bhatia.

En ese punto coincide con Pedro Pierluisi —aspirante a la candidatura novoprogresista a la gobernación— quien aún cree que Puerto Rico puede pagar su deuda. Pierluisi, quien como abogado laboró en un bufete contratado por la Junta, opinó que hasta la pandemia el gobierno iba bien encaminado para pagar sus obligaciones y tener un sobrante que, según dice, le hubiese permitido reclamar que ya habrían dos años de presupuestos balanceados, lo que le hubiese dejado a la Junta unos dos años adicionales de existencia. Ahora, dice que hay que ver qué pasa finalmente con los recaudos tras la pandemia y el monto final de la deuda, una vez culmine la reestructuración en curso.

“Hay dinero federal para el gobierno gastar y no se ha gastado… de todas maneras existe un excedente (en recaudos) porque como no se ha estado pagando la deuda y se han hecho unos recortes en los gastos del gobierno, pues consistentemente está sobrando y eso está en cuentas de banco del gobierno. Todavía yo veo la luz al final del túnel con todo y la pandemia. Es cuestión de poner la casa en orden para que la Junta se vaya lo antes posible”, dijo Pierluisi. El excomisionado residente en Washington destacó que es necesario trabajar de forma profesional con la Junta, reclamar a favor del pueblo, pero al mismo tiempo evitar litigios innecesarios.

A juicio de Pierluisi, los nuevos miembros de la Junta deben ser personas que dominen el campo de las finanzas y de la administración pública.

Estatus

El tema del estatus siempre resulta en una encrucijada al interior del Partido Popular Democrático (PPD) por las diversas visiones sobre la posibilidad o no de mayor desarrollo del Estado Libre Asociado. Recientes decisiones del Tribunal Supremo federal y acciones del gobierno federal han golpeado el discurso de un pacto existente o un desarrollo con mayores poderes. Aún así, los aspirantes del PPD a la candidatura a la gobernación plantan que hay campo de acción para el ELA.

Para el alcalde de Isabela es momento de buscar el desarrollo del ELA mediante un pacto escrito con Estados Unidos que permita mayores poderes políticos y económicos al pueblo de Puerto Rico, incluyendo el poder de hacer tratados contributivos con otros países.

“El pacto que tenemos hoy es un pacto que se dio en el 52 y que habla expresamente de un pacto que es en la naturaleza de un pacto, pues yo creo que en lugar de que sea en la naturaleza de un pacto tiene que ser un pacto real en un documento escrito”, dijo el precandidato popular al plantear que sí existió un pacto, pero que ahora debe ser por escrito y fuera de la cláusula territorial. Sin embargo, no especificó cómo lograr que la otra parte a pactar —Estados Unidos— acceda a un nuevo arreglo de estatus.

Sobre si al hablar de la posibilidad de establecer tratados contributivos con otros países se volvía a acercar al ala soberanista del ELA, Delgado reaccionó a la defensiva.

“Yo no he dicho que yo no soy soberanista”, dijo, al plantear que en un momento dado se le preguntó si la soberanía que creía era la misma que defiende la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. “Yo no creo en la libre asociación. El Partido Popular no cree en la libre asociación, ni en la república asociada, eso se lo dejamos al Partido Independentista”, insistió.

Sin embargo, Cruz resaltó que los tres candidatos populares coinciden que Puerto Rico es una colonia. Cuestionó que Bhatia hable de un estado mancomunado, pero luego se cante como el defensor del ELA. “Se hacen rolos o se hacen papelillos”. Destacó que a los populares siempre los quieren dividir con el tema del estatus. “Yo soy soberantista. He ganado cinco veces bajo el PPD, pero más que lo que yo pienso, creo que debe haber un proceso de libre determinación donde se escuchen las voces de los estadistas, los estadolibristas, los que creen en la libre asociación —como yo—, y la independencia. Nunca le he mentido al PPD, nunca le he mentido a los votantes. El problema de mis dos compañeros de papeleta es que un día dicen una cosa y al otro día dicen otra cosa”, dijo la alcaldesa de San Juan

Bhatia, por su parte, explicó el desarrollo del ELA que contempla. “Yo creo que el ELA tiene que desarrollarse hacia una afirmación de que los poderes delegados por el Congreso no pueden ser retirados”, explicó el senador. Dijo que de esta forma se logra una relación de un verdadero pacto. Bhatia destacó la opinión reciente de la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, que plantea la deseabilidad de discutir ante ese foro si poderes concedidos al ELA se pueden cambiar.

Los tres aspirantes populares a la candidatura a la gobernación restaron méritos a la consulta de estatus del día de las elecciones. Todos coinciden en que no debería gastarse dinero público en la consulta estadidad sí o no.

Desde la arena de los estadistas, Pierluisi defiende la consulta. “La democracia no tiene precio, ¿cuál es el costo de ser colonia?”, cuestionó el aspirante novoprogresista. Para él, es un gasto justificado por la disparidad al recibir fondos federales. Aseguró que “nadie está excluido” porque quien no defiende la estadidad tiene el no como opción.

“Yo le garantizo que con el sí a la estadidad tarde o temprano —yo espero que más temprano que tarde— la vamos a lograr. No les puedo decir exactamente cuándo, pero la vamos a lograr”, dijo Pierluisi al adoptar un discurso que es música para el oído de los más fervientes estadoístas.

Y si usted pensaba que las consultas electorales han sido muchas en tiempos recientes, sepa que Pierluisi se propone —de ser electo en primarias y elecciones— convocar una elección especial en el 2021 para elegir 4 representantes y 2 senadores para que vayan al Congreso a cabildear a tiempo completo con el apoyo de PRAFFA por la estadidad. Es decir, un nuevo intento del Plan Tennessee para Puerto Rico.

Manejo de emergencias

El último cuatrienio ha sido traumático para Puerto Rico azotado por múltiples emergencias, pero más aún por la fallida respuesta oficial a estas situaciones extraordinarias.

Es por ello que los tres aspirantes a la candidatura popular a la gobernación coinciden en que la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP) debe desaparecer.

“El DSP es una burocracia innecesaria para Puerto Rico. Ha sido un problema para la Policía porque no se sabe quién es el que manda, ha sido un problema para Ciencias Forenses…”, expuso Bhatia. El aspirante destacó que el modelo de manejo de emergencias debe ser a nivel municipal. “Yo no creo en el DSP”, enfatizó.

“El DSP ha demostrado la gran ineficiencia que esta estructura presenta cada vez que hay que responder al país con situaciones de emergencia”, coincidó Delgado.

Carmen Yulín Cruz también dijo que el DSP no puede seguir como está y tiene que desaparecer. “No es que la respuesta no haya funcionado, no ha funcionado el gobierno central en la respuesta”, dijo la alcaldesa, quien al igual que en los debates destacó el manejo del municipio en las emergencias. Propuso un sistema regional de apoyo para el manejo de emergencias.

Por el contrario, Pedro Pierluisi dice que hace falta mayor análisis sobre el DSP antes de concluir que debe eliminarse. Sin embargo, reconoció que la Isla necesita mayor preparación para enfrentar las emergencias.

Educación

Todos los aspirantes entrevistados coinciden en que Puerto Rico tiene una asignatura pendiente con su sistema educativo y reconocen que hay una generación que podría experimentar rezagos ante múltiples interrupciones en su proceso educativo.

De hecho, Bhatia —quien en el pasado ha estado inmerso de lleno en el tema del sistema educativo— reiteró que su mayor preocupación es la educación. Recordó que ha estado promoviendo alianzas con municipios y organizaciones sin fines de lucro. “En Puerto Rico hoy hay una fractura muy seria en la capacidad, el entrenamiento y la educación que le estamos brindando a nuestros niños y tenemos que reconocerla”, dijo el pasado presidente del Senado. Bhatia planteó que hay que delinear esfuerzos para adelantar y estar listos para el futuro una vez se supere la fase de la pandemia y se identifiquen estructuras seguras para la enseñanza. Dijo que la joya de la corona es la Universidad de Puerto Rico, por lo que no puede seguir siendo estrangulada.

Por su parte, Delgado Altieri coincide en que la coyuntura sobre la educación es crítica. “Venimos con problemas profundos en nuestro sistema educativo”, reconoció el aspirante.

“Hay que atender las situaciones de rezagos en las escuelas y las universidades […] Aquí hay fondos federales de sobra, aquí ha habido falta de ejecución”, sostuvo Pierluisi.

Carmen Yulín Cruz reitera que “la educación es la herramienta para la movilidad social”.

La mayoría de los candidatos coinciden en que se puede identificar un modelo que garantice continuidad educativa en tiempos de COVID-19.

Para Charlie Delgado Altieri la opción es abrir escuelas que se cerraron recientemente para dividir las matrículas y tener grupos pequeños que puedan reunirse con protocolos de seguridad.

Pierluisi apunta a un modelo que reduzca la cantidad de estudiantes por salón mediante alternancia de días presenciales, uso de comedor escolar y recreo. “La educación presencial es indispensable”, apuntó el excomisionado residente al citar a la Asociación Americana de Pediatría.

“La Educación tiene que ser una combinación de educación a distancia y educación presencial”, dijo la alcaldesa de San Juan. Planteó que en China se ha puesto en marcha ese modelo híbrido.