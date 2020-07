Dayanara Torres comparte emotivo recuerdo: "me duele en el alma"

View this post on Instagram

Orando por mi Isla Hermosa PUERTO RICO 🇵🇷🙏🏻🌺 Un #tbt que duele en el alma 💔 De esta también nos levantaremos… porque nada detiene a un Puertorriqueño con Corazón! #1 Utuado @heregoeslydia #2 Jayuya @amapola787 #3 Cabo Rojo @sousa_pr #4 Patillas @amazing787 #5 Aguadilla @amapola787 #6 #Repost @yosoymolusco ・・・ ‪LA GUARDIA NACIONAL RESCATAN FAMILIA: Momento cuando la guardia nacional rescata familia en El Barrio Río Hondo Mayaguez por inundaciones causadas por el paso de la #TormentaIsaias por PR #7 #Repost @yosoymolusco ・・・ VEHÍCULO ES ARRASTRADO por corriente de quebrada en la urbanización Pura Brisa en Mayagüez (FB: Andrés Rodríguez Fiore) #ElMoluscoDePuertoRico🎧 #8 #Repost @yosoymolusco ・・・ EMERGENCIA EN MAYAGUEZ — Video desde el Bo. Rio Hondo donde familia esta atrapada tras inundaciones en la zona. #ElMoluscoDePuertoRico🎧 💃🏻MÁS ADELANTE, CUANDO CONSIGA MÁS INFORMACIÓN DE CÓMO AYUDAR, SE LOS COMUNICO… 🙌🏻🌺🙏🏻🌺🙌🏻🌺🙏🏻🌺🙌🏻🌺🙏🏻🌺