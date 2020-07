Esposa de Wisin recuerda a su hija fallecida

View this post on Instagram

“Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras; mostremos la verdad por medio de nuestras acciones.” ‭‭1 Juan‬ ‭3:18‬ ‭NTV‬‬ #Diosesbueno #Diosnuncafalla … estaba embarazada de #VictoriaYireh ya pronto se cumplen 4 años, desde que la tuvimos. Siempre celebraré su vida y todo lo que aprendí del Señor Jesús con ella!!