A 14 años de la coronación de Zuleyka Rivera

Un día como hoy, 23 de julio, Zuleyka Rivera se convirtió en Miss Universe 2006, regalándole a Puerto Rico su quinta corona del certamen y una de las pasarelas más memorables de la escena con el icónico traje de gala del diseñador Carlos Alberto.

“Estaba nerviosa y muy ansiosa. Tenía muchos nervios porque estaba representando a toda una nación y quería llevar el nombre de Puerto Rico en alto nuevamente, por quinta ocasión en el concurso”, relató la exreina de belleza en entrevista con Metro hace unos años.

“Recuerdo que mi papá me llamó y cuando lo sentí a él tan nervioso, incluso llorando, yo dijo ‘no, alguien tienen que ponerse los pantalones y agarrar seguridad para que todos los demás se sientan también seguros’. Le dije, ‘papá, tranquilo que esta noche es mía’. Y me dijo, ‘ok hija, con esas palabras me quedo tranquilo. Buenas noches, te amo y mucho éxito’. Colgamos y cuando nos volvimos a ver ya teníamos el triunfo para Puerto Rico”, compartió Rivera.

Hoy, la modelo vuelve a recordar el evento con sus seguidores a través de las redes sociales. EN Facebook compartió una vieja publicación en la que confesaba: "Aun siento las luces en mi piel, aun recuerdo el ruido, el olor, las energias, los nervios, aun recuerdo la tierna mirada de felicidad de mi familia y amigos cnd mencionaron "Puerto Rico" un dia como hoy…" (sic).

El diseñador Carlos Alberto también recordó hoy el momento, confesando que que el vestido requirió cambios a última hora . "[E]n dos días! Siempre positivo y pidiéndole a Dios ayuda! mi asistente y yo transformamos el vestido de cadenas sin saber que sería un gran vestido y recordado en el Universo.

Para Dios la Gloria!" (sic), comentó en una publicación en Instagram.

En Los Angeles, California, la canadiense Natalie Gleboya le colocó la corona poco antes de que Rivera, entonces de 18 años, sufriera un breve desmayo que adjudicaron a la mezcla entre la emoción, y el calor y el peso que producían el traje.

Desde que la también presentadora y actriz arrasó en Los Ángeles, Puerto Rico no ha vuelto a obtener la corona.