Artistas se unen a beneficio de los niños de la Fundación CAP

Para el disfrute de todas las familias puertorriqueñas, el canal local ABC Puerto Rico presentará el especial ABC Puerto Rico Family Singalong. El proyecto tiene como propósito llevar a las familias puertorriqueñas una noche de entretenimiento lleno de música.

En este especial local, que se transmitirá mañana jueves, 23 de julio a las 7:00 p.m., participarán artistas locales como Obie Bermúdez, Ana Isabelle, Oscarito, Hermes Croatto, Natalia Lugo, Adlan Cruz, Manolo Mongil, Linda Santana, Alondra Villa, Janina, Estudiantes de Viola del Conservatorio de Música de Puerto Rico, entre otros.

Durante el ABC Puerto Rico Family Singalong las familias puertorriqueñas podrán donar a la fundación enviando una aportación por medio de ATH Móvil utilizando el botón de “Donar” y escribiendo “CAP”, o por su página web www.fundacioncap.org . Además, ABC Puerto Rico donará a la organización parte de los auspicios recaudados para el especial.

Durante una hora interpretarán de manera virtual sus canciones favoritas de Disney, entre ellas, “Part of Your World” de La Sirenita, “You’ll be in my heart” de Tarzan, “Remember Me” de Coco y “Let it go” the Frozen.

“Estamos muy contentos de poder brindar a todas las familias entretenimiento lleno de magia y fantasía que tanto caracteriza a Disney. Nos dimos a la tarea de coordinar el especial ABC Puerto Rico Family Singalong para impactar a todos los boricuas con el talento de nuestros artistas. Confiamos en que disfrutarán al máximo este especial que hemos organizado con mucho cariño en tiempos difíciles como el que enfrentamos a causa de la pandemia COVID-19”, comentó Pedro Rúa, Gerente General de Telecinco, empresa matriz de ABC Puerto Rico.

La emisora local quiso aprovechar el talento musical de Puerto Rico para adaptar el especial de Disney Family Singalog que transmitieron con artistas internacionales, resaltando esta vez el carisma y gran talento local.

El especial tiene como propósito llevar felicidad y alegría a los hogares de todos los puertorriqueños y que todos canten las melodías populares de Disney, disfrutando de un momento mágico desde sus hogares.

Por medio de ABC Puerto Rico Cares, la plataforma de acción comunitaria del canal que da visibilidad y apoyo a diversas causas en la isla, unirán esfuerzos durante el especial con la Fundación CAP para crear una voz en apoyo a todos los niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico.

“Nos sentimos afortunados de formar parte del ABC Puerto Rico Family Singalong. En tiempos difíciles como el que enfrentamos a causa del COVID-19 es importante llevar entretenimiento y alegría para toda la familia. Alianzas como esta nos dan mayor visibilidad y nos ayudan a continuar nuestra misión de lograr que todo niño en Puerto Rico, sin importar sus recursos económicos, tenga acceso a un tratamiento de cáncer de calidad en la isla, cerca de su familia y de su hogar. Los fondos recaudados serán destinados en su totalidad para proveer equipo médico de avanzada para la unidad de Oncología del Hospital Pediátrico, y para brindar servicios de apoyo a los pacientes y sus familiares. Gracias ABC Puerto Rico por pensar en nosotros y en nuestros niños”, indicó Nydia Fernández, Directora Ejecutiva de la Fundación CAP.

