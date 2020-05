¿Patricia Corcino se casó con Dalex?

El COVID-19 puso en pausa los planes de celebración, pero no las intenciones de amor honesto.

"Hoy se suponía que te estaría jurando amor eterno frente a Dios, a nuestros amigos y familiares. Decido hacer este escrito para, de todas formas dejarte saber que aquí estaré incondicionalmente", expresó Patricia Corcino refiriéndose a su ahora esposo, Darex.

"Te elegiría por encima de cualquier circunstancia. Lo supe desde el día en que te conocí. Sabia que por alguna razón estaría a tu lado por el resto de mi vida. Nunca cuestiono los planes de Dios y mucho menos durante el proceso. Él es Perfecto! Tan Perfecto que conociendo mi mayor sueño de casarme, hizo que esto pasara mucho antes de hoy 9 de mayo", agregó.

"Hoy decido dejarle saber al mundo que soy tu esposa hace ya un tiempo y sin duda alguna fué la mejor decisión que he tomado. Me haz llenado de vida, me devolviste las ganas de amar y sobre todo, me devolviste la ilusión de tener una familia", subrayó Corcino dejando las puertas abiertas para tender otro hijo.

"Gracias por hacerme la mujer mas feliz del mundo, te amo y te amaré por encima de todas las cosas, Pedro David Daleccio", concluyó la modelo.

Te recomendamos:

Por su parte, Dalex se hizo eco de las palabras de Corcino y manifestó que siempre cuidará de ella.

"Se supone que hoy era el día que te iba a ver vestida de blanco caminando hacia mi , pero por cosas que están fuera de nuestro alcance no se pudo dar, pero tengo algo más importante que eso y es despertar contigo todas las mañanas y poder vivir momentos inolvidables junto a ti y cada día ver la persona tan maravillosa que eres, te amo con mi alma y por siempre te voy a cuidar, no hay nada mejor que poder llamarte mi esposa! Yeeeeeeeeyyyyy 😂", publicó el cantante.