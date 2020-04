Mimi Pabón confirma fin de su relación con el exponente de música urbana Rafa Pabón

View this post on Instagram

Mi compañero de cuarentena… ….El que se toma los jugos como si llegaran a la nevera por arte de magia, el que a las 11 de la noche esta brincando en la cama, el que me llena el piso de cornflake, el que hace tres inventos al día y me deja los materiales tirados por todos lados. También es la persona que me grita desde cualquier rincon de la casa “te amo mami” esperando escuchar un “yo tambien” mío, también es el hombre que roba mis suspiros con esos ojos enormes y también es el ser que más amo. Pasar todos estos días contigo ha sido un gran regalo y solo puedo orarle a Dios que siempre te cuide, te proteja y te guarde de todo mal @ricardoreyespabon #mimipabon #ricardoreyespabon