Rafa Pabón “Quisiera” con Mimi Pabón

El cantautor Rafa Pabón se unió a la celebración del pueblo por un nuevo Puerto Rico, tras los históricos sucesos que impactaron el país.

“Esto es bien simbólico porque es algo que se lleva trabajando por muchos años. Ver como un pueblo se unió sin partidos y por una misma causa. Esto fue algo bien bonito. Creo que era tiempo y hacia falta que pasara esto. Esto deja ver lo que puede hacer un pueblo unido”, expresó a Metro, a horas de la dimisión del gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló.

Para Pabón el festejo continúa con el estreno de su nuevo sencillo "Quisiera", cuyo video filmó junto con su pareja sentimental Mimi Pabón, protagonista de la historia.

Con este proyecto, grabado en Puerto Rico bajo la dirección de Joshua Burgos, dijo “quería recrear el deseo de una persona por algo, y cuando lo obtiene, se da cuenta que no es lo que quería”.

En los visuales se observa a un niño que toma en sus manos una fotografía de Residente, como un homenaje a las influencias musicales de Pabón, quien estudió Conservatorio de Música de Puerto Rico.

La canción "Quisiera" de su autoría, formará parte de su producción discográfica que titulará Inefable. "Inefable es algo que no se puede explicar", dijo entusiasmado para describir el proyecto que contempla entrega para finales de año.

“Los fanáticos van a conocer lo que es la propuesta de Rafa Pabón y la banda El Repique. Voy a integrar muchos instrumentos y mucha música en vivo. Mi música es simplemente música porque no me limito a un ritmo o a un estilo en particular”, detalló.

Su estilo lo cataloga como “bien refrescante”.

“Me gusta hacer música que puedan escuchar los padres con sus hijos y los abuelos”, enfatizó.

Por otro lado, el también participante de la serie “No me compares” de Univision, se visualiza a largo plazo en la pantalla grande.

“Actualmente no tengo nada sobre la mesa, pero no lo descarto. Antes de hacer música hacía teatro y el cine siempre me ha gustado”, aseguró.

Viento en popa relación sentimental

De su relación con Mimi, contó que: “Todo va súper bien y me sentí bien comido haciendo el video con ella. Fue una experiencia bien bonita”.

“Estamos fluyendo con la relación. Todo va súper bien y encaminado a lo que pueda pasar en el futuro. Estoy bien enfocado en mi carrera y en mi disco pero no descarto (formalizar la relación)”, sostuvo.

El nuevo sencillo “Quisiera” esta disponible en todas las plataformas digitales.