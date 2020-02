Kiara Liz se consagra como campeona de "Mira quien baila"

View this post on Instagram

¡Sí se pudo! Nuestra @kiara.lizpr gana la octava temporada de #MiraQuienBaila y se convierte en la cuarta boricua que gana este programa de #Univision. Obtuvo el 44 por ciento de los votos. ¡Felicidades reina! Puerto Ricooooo arriba 🇵🇷🙌🏽💃🏽🔥😍 #KiaraLiz #MQB #TeamKiara #KiaraOrtega