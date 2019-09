The Irishman lanza su tráiler final y por fin es interesante

Seremos honestos, The Irishman, la nueva película de Martin Scorsese exclusiva para Netflix nos tenía un tanto confundidos. Su primer teaser era bastante breve y no mostraba nada. El siguiente tráiler mejoró pero igual no entendíamos mucho de qué iba.

Ahora, el show de Jimmy Fallon tuvo la suerte de revelar al mundo el tráiler final de la cinta; en donde por fin se detalla el punto climático de la trama y la distribución de este juego de ajedrez mafioso. Y debemos decir que por fin nos han enganchado por completo.

De igual manera se integra una sinopsis con una líneas de texto un poco más extensas que nos ayudan a comprender mejor el contexto histórico del relato:

Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci protagonizan THE IRISHMAN de Martin Scorsese, una saga épica del crimen organizado en la América de la posguerra contada a través de los ojos del veterano de la Segunda Guerra Mundial Frank Sheeran, un estafador y asesino a sueldo que trabajó junto a algunos de los más Figuras notorias del siglo XX. Durante décadas, la película narra uno de los mayores misterios sin resolver de la historia de Estados Unidos, la desaparición del legendario jefe sindical Jimmy Hoffa. Y ofrece un viaje monumental a través de los corredores ocultos del crimen organizado: su funcionamiento interno, rivalidades y conexiones con la política dominante.

Se sabe que The Irishman tendrá una duración de 3 horas y media (210 minutos). Lo que la convertirá en la película más larga en la historia de Netflix.

Se estrena el 27 de noviembre de 2019. Aún esperamos noticias sobre su posible exhibición en salas comerciales para América Latina.

