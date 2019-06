Madison Anderson: "Siento que estoy en un sueño"

Madison Anderson Berríos, Miss Universe Puerto Rico 2019, aseguró en entrevista con Metro que continúa viviendo su sueño de ser la nueva soberana de los puertorriqueños y representante local para el venidero concurso de Miss Universo.

"Estoy en 'shock' y todavía no puedo creerlo. Siento que estoy en un sueño. Me siento afortunada, agradecida y bendecida de representar mi hermoso pueblo de Puerto Rico en Miss Universe. Vamos a trabajar y ojalá logre la sexta corona para Puerto Rico", dijo la reina de 23 años luego de la entrega de premios en El San Juan Hotel.

Sobre su leve cambio de color de cabello, Madison manifestó sentirse cómoda y encantada con el trabajo del estilista de Ildefonso Torres.

"Es un poco suave. Rubia, pero es como 'dirty blond'. Me gusta mucho y gracias a B.it Salon por mi cambio de imagen. Tengo cinco meses y se puede jugar con eso. Es un proceso. Ahora mismo yo amo mi pelo es diferente y más natural. Me siento más cómoda porque es como mi pelo normal", enfatizó.

Miss Universe Puerto Rico 2019 recibe lujosos obsequios Los premios de Madison Anderson están valorados en casi 400 mil dólares

De la competencia internacional y de las recientes coronaciones de candidatas como Miss México, Miss Panamá, Miss Australia y Miss Curazao, la puertorriqueña sostuvo que está enfocada en el papel que ella hará en Miss Universo.

"Cada candidata es fuerte, pero me voy a enfocar en mí, en mi trabajo, en mi camino, mi papel y me voy a disfrutar el proceso".

Por su parte, confirmó a este diario que el entrenamiento oficial camino al certamen lo comenzará este próximo lunes. "El lunes empiezo mi entrenamiento oficial con mi gimnasio. Voy a seguir con mi dieta y tomando mucha agua. Yo vivo mi vida bien saludable y eso no lo veo como un trabajo".

De su progreso hablando el idioma español indicó que continúa mejorando cada día y que está orgullosa de su trabajo hasta el momento. "Con cada entrevista me puedo soltar más. Toda la vida mi familia me hablaba español y yo respondía en inglés. Cada día me siento más orgullosa de mi progreso y voy a mejorar cada día".

"Ojalá logre la sexta corona para Puerto Rico", Madison Anderson

Video: