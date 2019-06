Miss Universe Puerto Rico 2019 recibe lujosos obsequios

Miss Universe Puerto Rico 2019, Madison Anderson Berríos, recibió durante la mañana de hoy, viernes, los premios como ganadora del certamen que se celebró el pasado 13 de junio en el Centro de Bellas Artes de San Juan.

Durante el evento, realizado en El San Juan Hotel, los premios de la beldad de 23 años están valorados en casi 400 mil dólares.

Fotos: Harry Rodríguez Caraballo











Además de los obsequios, la reina boricua está instalada en el apartamento de la organización donde se concentrá en talleres, entrenamientos y fogueos.

Como parte de la agenda, Madison será reconocida en el municipio de Toa Baja mañana, sábado, desde las 6:00 de la tarde. La actividad dará inicio en la Iglesia del pueblo y luego continuará en la plaza.

Lista de premios Madison Anderson:

• Carro Mitsubishi Eclipse Cross 2019

• Certificado por L’Oréal Paris de $5,000

• Goya le otorgará $2,000 y 1 año de productos valorado en $1,000

• Mueblerías Berrios/Ashley Furniture le otorgará un certificado de $5,000 en mercancía

• El servicio por dos años de DISH Puerto Rico

• Celular y Contrato por 1 año en la Red Claro

• Certificado de $2,500 en calzado de Novus

• Pantallas de MCL estilo “Chandelier” de Lido Jewerly

• Gift Card de $5,800 de San Patricio Plaza

• Un año del Cuidado de la Belleza e Imagen por Bit Salon

• Un año de Tratamiento Completo Facial, Corporal, Depilación y Masaje por Wanda Gonzalez Clinique

• Un año de Entrenamiento y Preparación Física por el entrenador personal Edwin Benítez

• Evaluación y Cirugía Estética por el Dr. Carlos Portocarrero

• Evaluación y Diseño de Sonrisa por el Dr. Carlos Izcoa

• Tratamiento Completo de Aba Beauty Lounge

• Curso de Idiomas por PanAmerican Language

• Comidas por Diet Home por su reinado

• Portada y reportaje en la Revista Mírame

• Juego de maletas de las Tiendas Totto

• Un año de Servicios de Salud en el San Jorge Children & Women’s Hospitals

• La oportunidad de ser parte del West New York Fashion Week, modelando para diferentes diseñadores con estadía de tres días y gastos pagos

• Uso de (6) seis billboards de la empresa Bmedia por tres meses para ser utilizados para cualquier actividad que vaya a emprender o en beneficio de una organización sin fines de lucro.

• Certificado de $2,500 para uso en Blossom Boutique

● Estadía de 3 días y 2 noches en el Grand Suite de El San Juan Hotel. Cena para dos en el restaurante Caña by Juliana Gonzalez, tratamiento exclusivo en el Well and Being Spa y uso de facilidades del Well and Being Fitness Center