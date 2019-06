Prichard Colón se pone coqueto con Mónika Candelaria

View this post on Instagram

Momentos memorables de una visita especial que tocó mi vida… ansiaba conocer a Prichard desde hace tiempo y se me dio, es un milagrito!!! Que rico fue también conocer a su madre Nieves, un ser especial…madre abnegada, guerrera, perseverante!!!! Que bendecida soy!!! Espero que les haya gustado el reportaje. Mañana nos toca presentar la 3era y última parte del Informe Especial donde les mostraré cómo le está yendo a Prichard en sus terapias en el centro de rehabilitación. . . . BTW *la premisa de Nieves es hipotética 😳🤣🤣🤣🤣