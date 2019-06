Elvis Crespo quiere calar en los millennials

En su afán por acercarse a las nuevas generaciones y mantener vigente su música, el cantante y compositor boricua Elvis Crespo presentó un nuevo proyecto audiovisual inspirado en una serie de Netflix.

Se trata del video de la canción “Abracadabra”, un bonus track, que incluyó en su más reciente producción Suavemente, 20 aniversario, y que relanzará en su próxima producción discográfica titulada Multitudes.

“El director pudo captar lo que yo quería con una calidad rítmica increíble. “Abracadabra” es un merengue, que yo quería proyectarlo como un género actual que pueda cautivar a los millennials, porque las canciones mías, como “Suavemente” y “Tu sonrisa”, siguen siendo canciones populares, que la gente las sigue consumiendo. Esto me dice que yo tengo un sonido como una marca icónica que puede trascender moda y generaciones”, consideró.

“Con mucha humildad comparo estos sonidos con la Coca Cola, porque lleva un siglo de vida y sigue siendo popular”, añadió al destacar que continuará con la fórmula de los músicos de “Suavemente”, a veinte años de su lanzamiento.

El video, inspirado en la serie Narcos, de Netflix, producido por Maribel Vega (esposa de Elvis) y dirigido por Bobby Viera en Miami, Florida, presenta a Elvis junto a sus compañeros de banda y bailarines en un club nocturno de estilo burlesque.

Elvis interpreta a El Majo, el mago en la historia.

“Soy un adicto a Netflix y me di cuenta de que, por alguna razón, estas historias de capos llaman la atención. Así que quería crear esta historia de que un capo descubre que su hijo no es de él. En su coraje porque se lastima su ego, asesina a su esposa, pero le dice a su hijo que quien asesina a su esposa es el mago. Pero es porque él descubre que el mago es el verdadero padre del muchacho”, relató entusiasmado.

De su nuevo álbum Multitudes, adelantó que incluirá nueve merengues y una bachata.

Vigente en la música

“Aunque no lo parezca, yo soy disciplinado. Soy bien optimista y me paso escudriñando. No miro para el lado y me enfoco en cómo ser mejor yo mismo. Me gusta arriesgarme para mantenerme actualizado y esa ha sido prácticamente la forma para mantenerme vigente”, compartió.

Presentaciones

En agenda proyecta un concierto en Puerto Rico para finales de año, fecha que se anunciaría próximamente. Mientras tanto, el 7 de julio se presentará en el evento Mojanolah en la playa Las Criollas, de Barceloneta, y en el Festival de las Flores, en Aibonito.

