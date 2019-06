Rocky The Kid recuerda a su segundo padre

Como si tuviera dos personas con quien celebrar el Día de Padres 2019, el locutor Roque Gallart, mejor conocido como Rocky The Kid, recordó a su gran amigo Billy Fourquet como su otro progenitor.

También, reconoció que Fourquet fue un guía en el ámbito profesional.

"Billy nunca fue padre biológico, pero se que me consideraba su hijo y así lo reconozco, este es mi otro padre, este me ayudó a perfeccionar la técnica en lo profesional y lo personal, el que me enseñó a ser diferente a todos los demás y el que creó mi estilo y afinó mi carrera de radio y televisión, un orgullo ser tu hijo de la vida, te amo viejo! (sic)", fue lo que escribió Gallart en su cuenta de Instagram

Fourquet, su fiel compañero en la radio, falleció el pasado 3 de mayo de 2018 luego de batallar con mucha fuerza contra el cáncer de hígado.