Raphy Pina anuncia junte de estrellas del género urbano para concierto en Puerto Rico

View this post on Instagram

El escenario más importante de Puerto Rico @coliseopr se viste de BLANCO solo por una NOCHE y tu tienes que ser parte del REGGAETON WHITE CONCERT, 13 de Septiembre prepárate para ver juntos por primera vez @nickyjampr @iambeckyg @chenchocorleone @lunay y @nattinatasha ⚪ #ReggaetonWhiteConcert ™️⚪ 9/13/19 Boletos a la venta desde este jueves 11:59pm por @ticketpop Produce: MrSoldout @pinarecords1 NOTA : Codigo de vestimenta : Blanca #NICKYJAM #BECKYG #CHENCHOCORLEONE #LUNAY #NATTINATASHA #CHOLISEO #PUERTORICO 🇵🇷

A post shared by 🎶Ядfдеן Рמןа ®🔊🎶 (@pinarecords1) on Jun 4, 2019 at 10:59am PDT