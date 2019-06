Expareja de Maripily confirma fin del romance y pide "respeto"

View this post on Instagram

Por este medio, deseo informar que María del Pilar Rivera ( Maripily) y este servidor tuvimos una relación bonita que llegó a su final, hace aproximadamente una semana. Le deseo éxito y bendiciones en sus proyectos y vida personal. Aclaro que, ésta es mi única declaración al respecto. Solicito a los medios respeten mi decisión.

