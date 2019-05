Miss Aguada se perfecciona para brillar en Miss Universe Puerto Rico 2019

La candidata del pueblo de Aguada en el certamen Miss Universe Puerto Rico 2019 conversó con Metro sobre su desenvolvimiento y crecimiento durante los pasados meses de competencia.

Naomi López Hidalgo catalogó que su primer concurso de belleza ha sido de crecimiento personal.

“En mi experiencia ha sido el crecimiento personal. En estos talleres hemos tenido la oportunidad de crecer como persona de una forma inmensa. He aprendido cosas que en mi vida imaginé y ha sido una experiencia bien gratificante", sostuvo la carismática joven de 20 años.

Sobre su relación con las otras 27 candidatas del certamen, Naomi la describió con una bonita. "Hemos creado una relación donde aquí puede estar la madrina de mis hijos. Creo que ha sido bien bonito".

La estudiante de finanzas en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez, también reveló a este diario qué es lo más difícil que se le ha hecho para perfeccionar.

“Lo más complicado que se me hizo fue la proyección de cómo llevar el mensaje correcto de una manera efectiva. Así que eso es algo que he tenido que trabajar fuertemente. Para la preliminar estoy trabajando lo que es la pasarela porque al no tener experiencia en los certámenes de belleza ni el campo del modelaje, pues ha sido una parte que le he tenido que dar mucho taller para poder perfeccionar".

Naomi junto a las representantes de Aguadilla, Añasco y Arecibo modelarán piezas de la diseñadora Janice Emilia en uno de los desfiles de la competencia preliminar que se celebrará el jueves, 6 de junio en el Centro de Convenciones en Miramar.

La noche final del certamen será el jueves, 13 de junio en el Centro de Bellas Artes de Santurce y será transmitida a las 8:00 de la noche por Wapa TV.