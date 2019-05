Dayanara Torres se despide de su hijo mayor

Dayanara Torres, Miss Universo 1993, despidió a su hijo mayor, pero solo unos días ya que estará en Tailandia como parte de un viaje estudiantil. Este se grauó de la escuela secundaria.

"Hard to say Goodbye! Que difícil es decir adiós! Aunque solo fuera un viaje de 10 días a 🇹🇭🐘con su escuela… No quiero pensar en el otoño cuando se me vaya a la Universidad" (sic.), escribió Torres en sus redes sociales junto a una imagen en la que abraza a su hijo, fruto de su matrimonio con el salsero Marc Anthony.

Dayanara también dejó ver la cicatriz en su pierna por una operación del cáncer de piel que le fue diagnosticado hace unos meses. "Esa es mi cicatriz de la cirugía del Melanoma".

