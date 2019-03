La Comay estrena nuevo horario

View this post on Instagram

🚨#ATENCION 🚨#NUEVOHORARIO 🚨 comenzando este lunes 1 de abril #LaComay estrena nuevo horario en el sur de la Florida solamente a las 7pm (hora del este) sintoniza #MegaTV para lo último de la farándula con la #reinadelbochinche #lacomaysbs #LaMegaSePega