Alicia Keys se encuentra en Puerto Rico

La cantante estadounidense Alicia Keys fue avistada hoy por residentes del Viejo San Juan en medio de un set de filmación, según supo este diario.

Entre uno que otro break de la producción, Keys —quien lleva como nombre de pila Alicia Augello Cook— saludó y agradeció a las personas que le lanzaron elogios y cariño por encontrarse en Puerto Rico.

Keys es muy conocida por sus canciones "Fallin", "No One", "Girl On Fire" y "Empire State of Mind", siendo esta última una colaboración con Jay Z. La también filántropa ha ganado 15 premios Grammy y 17 premios Billboard.

Keys es activista por los derechos de las mujeres, la equidad y la naturalidad. En el 2016, anunció que abandonaría el maquillaje, pues dijo era frustrante tratar de ser perfecta todos los días.

Vea la foto compartida a Metro por la licenciada Isabel Abislaiman:

Foto: Alicia Keys grabando en el Viejo San Juan / Isabel Abislaiman

