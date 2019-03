Ednita revive tema “Te he querido, te he llorado” con Ivy Queen

View this post on Instagram

#tbt #throwbackthursday El tema "Te He Querido Te He Llorado" fue parte de los conciertos #ApasionadaLive #2005 donde por sorpresa apareció @ivyqueendiva junto a #Ednita . 💥💖 Recordemos este junte explosivo! Puedes escuchar el tema y ver este momento completo en #youtube #spotify #itunes #applemusic y más . #ednitacom #ednitanazario #trayectoria #reggaeton #fans #live #concert #coliseodepuertorico #dvd #cd

