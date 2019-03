Comediante de Raymond y sus amigos se une a Salsoul

Joealis Filippetti ha demostrado que es una dura en todo lo que hace y ahora se une a Salsoul para poner a gozar a los salseros. Y es que a partir de este jueves será la locutora a cargo del espacio de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. en el concepto Móntala con Salsoul.

“Es una oportunidad que llevaba tiempo buscando. Había tenido un programa mañanero, pero duro poco. Yo estaba buscado la oportunidad que me diera el espacio de yo desarrollarme porque definitivamente la experiencia es lo que te hace solida en el campo y pues nada más con el hecho de que yo pueda recibir el entrenamiento de trabajar con la consola me tiene alucinando. Eso es lo más que me tiene emocionada”, expresó la actriz, quien se apropiará con su picardía del espacio radial.

Aunque esta comparó la adrenalina de la radio con el teatro también reconoció que esta tiene sus retos particulares. “La adrenalina, la euforia y la estamina que te da el en vivo es lo que yo lo comparo con el teatro. Tienes una sola oportunidad para hacerlo. En este caso que yo voy a estar en vivo de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. y tienes esa única oportunidad para hacerlo y si hay algún error saber resolver. Esto es algo que te la oportunidad de manejarte en diferente circunstancias. En la radio me parece bastante retante e interesante que a diferencia del teatro y la televisión no tienes visual, no tienes gestualidad de dónde recostarte. En un campo en el que solo tiene la voz. Entonces te preguntas cómo capturas al oyente. No hay otra cosa que darle entusiasmo, alegría, dinamismo, originalidad y ser autentico con lo que proyectas… Eso será bien retante”, indicó en un comunicado de prensa.

Mientras tanto, el director de programación de Salsoul, José Nelson Díaz Colón, se mostró entusiasmado con la llegada de Filippetti a la emisora líder de la Salsa. “En Salsoul estamos enfocados en darle la oportunidad a los nuevos talentos y entendemos que Joealis es muy versátil, inteligente, apasionada y está enfocada en desarrollarse en el campo de la radio. Ante esto, no tenemos duda de que se desempeñará con éxito como locutora”.

