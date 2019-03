Sofía Arsuaga: “Mi arte es desnudar el alma”

Para dar continuidad al apoyo de trabajos de artistas emergentes puertorriqueños regresa FirstBank Platinum Banking Art Series con la exhibición de la artista contemporánea Sofía Arsuaga

La artista contemporánea Sofía Arsuaga desnuda su alma en su exposición Finding Me, que se exhibe como parte del programa Platinum Banking Art Series de First Bank en Condado.

Finding Me está compuesta de 30 obras en medios mixtos (grabado, escultura y pintura), creadas, en su mayoría, para el espacio. Algo que distingue su trabajo es que cada una de sus piezas está acompañada de un escrito de su autoría.

“Mis obras siempre han sido reflejo de un proceso espiritual, un caminar espiritual. Es a través de mis escritos y mis obras que me voy conociendo a mí misma, entendiéndome, amándome y aceptándome. Esto fue lo que me llevó a esta primera exposición, en la cual presento tres medios juntos”, describió.

Arsuaga relató a Metro que comenzó su peregrinar en las artes plásticas con el grabado.

“Luego hice una maestría en escultura, utilizando como medio principal el barro. Por muchos años, trabajé el barro, y, luego, por una necesidad espiritual y la necesidad de un cambio, comencé a explorar la pintura en canvas. Pero desde un principio sentía la necesidad de escribir. Escribía lo que sentía sin pensar”, contó entusiasmada.

Precisamente, ese proceso espiritual y la búsqueda introspectiva la llevaron a desarrollar esta propuesta que hoy comparte con los clientes y visitantes de la institución bancaria.

“Se llama Finding Me porque va a la par con ese proceso espiritual y es la primera vez que tengo bien presente ese momento de creación y de gozo por las obras que salieron”, manifestó al aclarar: “Hablo siempre de mí porque es un trabajo bien personal”.

“Realmente, (el mensaje) es algo universal, porque creo que todos estamos en constante búsqueda. Es un mensaje de empoderamiento personal, de encontrar la grandeza que hay dentro de nosotros y de fortaleza espiritual para todo lo que tenemos que hacer en esta vida”, sostuvo.

Por su parte, el arquitecto Miguel del Río, creador de la plataforma Food Art Design and Sound [FADS por sus siglas en inglés], que apoya el talento del patio y gestiona proyectos de relevancia sociocultural, explicó: “Al momento de evaluar a Sofía para formar parte del FirstBank Platinum Banking Art Series, me llamó la atención el tema de los escritos. Más allá de las técnicas y la estética de sus obras, los escritos me parecieron algo muy único”.

“En sus obras, hay un rango de diversidad, tanto de contenido como por la utilización de medios mixtos. Aunque es un proceso muy personal de ella, el espectador puede identificarse con las obras. Se puede hilvanar una historia en términos de la obra, el mensaje y el efecto que puede tener en el espectador’, destacó Del Río.

Los horarios para visitar la exhibición Finding Me, de Sofía Arsuaga, en FirstBank Platinum Art Series son de lunes a viernes en horario de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

La sucursal del First Bank en Condado está ubicada en la avenida Ashford #1161, esquina calle Condado.

