Netflix le sigue apostando al Anime y anuncia la producción de seis nuevas series

Sabemos perfectamente que el mundo del Anime no es un escenario nuevo para Netflix. Series famosas como Samurai X, Death Note o The Seven Deadly Sins han sido solo algunas de las producciones japonesas que ha incluido la plataforma. De hecho, la plataforma no se va quedar con solo esas, pues próximamente llegarán otros títulos aclamados.

Netflix se ha dado cuenta del gran potencial de tener anime en su catálogo, ya que está haciendo lo posible por sacar más producciones cuanto antes. Esto fue evidenciado una vez más después de anunciar una alianza con varios estudios de animación japoneses. Sus nombres son Anima, Sublimation y David Production (estos últimos responsables de Jojo's Bizarre Adventure). Estos se suman a ya concretadas alianzas con Bones Inc. (My Hero Academia, Full Metal Alchemist) y Production I.G. (Neon Genesis Evangelion, Ghost in the Shell).

A raíz de la alianza Netflix confirmó la producción de seis nuevas series Anime. La mayoría de estas son adaptaciones de manga u otras series que han tenido cierto éxito en el pasado. Se contempla que todas lleguen a la plataforma a lo largo del 2020.

¿Qué producciones podemos esperar?

Altered Carbon: Resleeved: Tal vez el nombre te suene, pues es una adaptación de la serie de ciencia ficción que ya está presente en Netflix. Una segunda temporada de esta historia futurista ubicada en el año 2384 ya fue confirmada, lo que no impedirá la realización de la adaptación animada.

Dragon's Dogma: Esta serie estará inspirada en el videojuego homónimo de CAPCOM. Su argumento se basa en un mundo de fantasía en el que un héroe busca a toda costa el paradero de un dragón llamado Grigori.

SPRIGGAN: Basado en un manga de Hiroshi Takashige publicado en los años 90. En esta historia distintas organizaciones a lo largo del mundo se disputan el control de poderosos artefactos creados por cierta civilización antigua desaparecida hace cientos de años.

Ghost in the Shell: SAC 2045: Esta será una secuela de la ya conocida serie Ghost in the Shell: Stand Alone Complex.

Vampire in the Garden: Esta será una serie original sobre dos chicas que iniciarán una particular amistad entre humanos y vampiros.

Super Crooks: La historia de superpoderes de Mark Millar se verá por primera vez adaptada a la animación japonesa.

