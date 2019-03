Manny Manuel descarta próximo regreso a la isla

El cantante Cruz Manuel Ortiz, mejor conocido como Manny Manuel, rompió el silencio y dejó saber a su fanaticada que no regresará a Puerto Rico, al menos en los próximos días.

En una entrevista telefónica con la periodista de farándula Saudy Rivera, y que fue transmitida por el programa Dando Candela de Telemundo, el cantautor boricua afirmó que se siente tranquilo, después de protagonizar un incidente en donde se especula que se presentó ebrio o bajo los efectos de algún medicamente en Islas Canarias.

"Me encuentro rodeado de gente maravillosa acá en Islas Canarias pues he querido estar acá por decisión propia, una decisión que tomé yo bajo mis cinco sentidos porque quiero estar acá un tiempo, me siento tranquilo. Tengo amigos que obviamente he cultivado a través de más de 20 años que vengo visitando no tan solo la península, entiéndase Madrid, Valencia, etc., etc., más las Islas Canarias donde he cultivado amistades maravillosas que están aquí al lado mío y no me dejan solo", detalló.

Sin embargo, la conversación de Manny con Dando Candela dejó varias dudas, pues el cantante destacó que su madre y su hermana conocen de su estado. Empero, en días recientes se dio a conocer que sus familiares pidieron al Departamento de Estado ayuda para localizarlo.

"Mi mamá está clara, mi mamá sabe que estoy en pie, he estado en comunicación con mi hermana y por esa parte estoy claro de que mi mamá sabe que estoy bien así como toda mi familia", subrayó, al tiempo que aclaró que no hablaría más sobre sus seres queridos.

El Departamento de Estado informó ayer que había comenzado trámites para contactar al artista. Ana Santos, portavoz de prensa de la agencia, comentó que entraron en comunicación con el consulado de España en Puerto Rico, así como con la embajada norteamericana del país peninsular.

El pasado 24 de febrero fueron difundidos varios vídeos del cantante, quien sobre el escenario del festival de Gran Canaria se mostraba confundido, mientras el público le gritaba borracho y le lanzaba diversos objetos. El cantante fue expulsado del evento por una concejal de la ciudad.

Durante los pasados días, diversos medios han publicado que Manny había sido recluido en un hospital de Canarias. Rivera en el programa Dando Candela confirmó esta información, pero desmintió una supuesta fuga del cantante, como representó el programa Lo Sé Todo por Wapa Televisión.

Desautoriza expresiones en su nombre



De la misma forma, Manny comentó a Rivera que desautoriza cualquier expresión en su nombre, luego de que varios productores y relacionistas boricuas han estado vertiendo información a los medios.

"No autorizo a nadie a dar expresiones a nombre mío. El que me esté escuchando en este momento y salga a dar detalles en nombre mío está mintiendo", aclaró.