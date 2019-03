Rosselló minimiza costo de plebiscito

En medio de un emplazamiento por parte del Partido Popular Democrático (PPD) y asegurando que el costo de la desigualdad es mucho mayor a lo que se pueda asignar para realizar un plebiscito de estatus, el gobernador Ricardo Rosselló defendió el posible gasto para poder llevar a cabo la consulta electoral.

“Yo le digo al pueblo de Puerto Rico que cualquier gasto que pueda tener eso, es mucho, mucho más inferior que todo el trato desigual que nosotros tenemos en Puerto Rico”, expresó el primer ejecutivo utilizando como ejemplo el dinero asignado al Medicaid y el trato con el desembolso de los fondos de FEMA para la recuperación del país tras el paso de los huracanes Irma y María.

Sobre un posible panorama de que no se cuente con el aval del Gobierno federal, el líder estadista dijo que seguirán con sus planes de realizar el referéndum y “vamos p’alante”.

Por su parte, a preguntas de qué ocurriría si la Junta de Control Fiscal no aprobara utilizar dinero para esta votación, la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jenniffer González, indicó que el ente creado por la Ley Promesa no tiene jurisdicción sobre este particular, ya que “la ley federal es clara sobre la Junta”, y “el pueblo de Puerto Rico tiene derecho a decidir su futuro político”.

Este cuestionamiento también fue realizado por la Junta de Gobierno del PPD, quien emplazó a Rosselló para que conteste “con seriedad y responsabilidad una serie de preguntas previo a evaluar su nueva propuesta de plebiscito”.

Algunas de estas interrogantes, por parte de la Pava, son el costo total del evento y de dónde se identificarían estos fondos. Además, los populares cuestionaron si se afectaría algún programa o servicio gubernamental con esta propuesta.

Otro de los temas discutidos por la Junta Popular es el contenido del proyecto que se termine presentando. “¿Qué contendrá el proyecto de ley si la estadidad es derrotada? ¿Incluirán un mecanismo autoejecutable en 90 días, de escoger en una segunda ronda entre opciones que no sean producto de la exclusión por conveniencia?”.

El partido de minoría también cuestionó si la propuesta de la estadidad será sin condiciones.

Según Rosselló, este plebiscito será el último en la historia de Puerto Rico gracias al liderato en la capital federal de la comisionada residente, Jenniffer González, y otros compañeros.

María de los Milagros Colón colaboró en esta historia.