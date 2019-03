Raymond Arrieta a Manny Manuel: "No te dejes vencer"

View this post on Instagram

Amigo voy a ti, tu gente te quiere y quieren que estes bien . Puedes contar conmigo y estoy seguro que con todos mis seguidores, todos estamos orando por ti . Mete mano amigo , no te dejes vencer, se fuerte. Nueva vida para ti . Un abrazo amigo . @mannymanuellive

A post shared by Raymond Arrieta (@raymondarrietaoficial) on Mar 1, 2019 at 10:10am PST