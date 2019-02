Muere la madre de Charytín Goyco

View this post on Instagram

Mami adorada!! Charito! Gracias por tu presencia en todos los momentos de mi vida! Te amo hasta la eternidad!! Cuanta falta me haces ya y acabas de partir 💔😔🙏 #Repost @maripiligoico with @get_repost ・・・ Con inmensa tristeza mis hermanas @charytinoficial @isabellauragoico y yo, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada madre. Estamos muy agradecidos de Dios por el tiempo que pudimos disfrutarla a pesar de las limitaciones que tuvo que soportar durante sus últimos siete años de vida, pues aunque su cuerpo estaba prácticamente inmóvil, su maravillosa mente le permitió seguir dándonos consejos, conversaciones invaluables y su amor incondicional. Es inevitable sentir rota el alma cuando sabes que no volverás a ver a la persona que más te ha amado en la vida, una mujer excepcional que le tocó asumir todos los roles que un ser humano puede representar dentro del seno de su familia y en la sociedad. Sin embargo, con lágrimas en el alma, pero con el corazón henchido de orgullo y rebosado de amor, la despedimos sintiendo el consuelo de que partió en Paz y estamos seguros que ya se encuentra junto a nuestro Padre Celestial y a sus seres queridos …descansa en paz mamita adorada 🙏🏼❤️

