Netflix pone fin a su relación con Marvel

La plataforma de streaming Netflix finalizó su relación con las producciones de Marvel.

De acuerdo con un reportaje de The Hollywood Reporter, el servicio de streaming estadounidense terminó su relación con la también empresa de cómics tras cancelar las restantes series 'Jessica Jones' y 'The Punisher'. A pesar de la cancelación, la tercera y última temporada de 'Jessica Jones' será transmitida por la plataforma. Aunque no se ha confirmado una fecha de lanzamiento.

Previamente, Netflix canceló las series Daredevil, Iron Fist, Luke Cage y The Defenders.

"Agradecemos a Marvel por 5 años de una relación fructífera y agradecemos a la apasionada fanaticada que han seguido estas series desde el inicio", sostuvo la plataforma mediante un comunicado.

La relación entre Netflix y Marvel comenzó en 2013.