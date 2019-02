Dayanara anuncia está trabajando en Puerto Rico

View this post on Instagram

You warm my heart… Jen! ♥️♥️Love you @jenniferjnieman ♥️♥️ Me encanta mi nuevo Jacket de Empoderamiento. "Wings of a Warrior" "Nothing can dim the Light that shines within" ✨🕊✨ Gracias @adienynunez por tu hermosa visión y arte @goldenvibesofficial #iGotThis #Guerrera #Stronger #Love #Loved #Warrior #inGodsHands #Faith

