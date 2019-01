Madre de Keylla Hernández: "sabía que Dios me la tenía prestadita y que no era mucho el tiempo"

La madre de Keylla Hernández habló en entrevista con Lo Sé Todo tras el fallecimiento de la periodista de Noticentro por Wapa.

Miriam Ramos contó al programa de farándula que durante su vida ha visto la muerte muy de cerca. "Yo soy una persona que he tenido anteriormente muertes bien cercanas como primero tuve la de mi papá, después tuve la de mi abuelo y después tuve la de mi mamá y todas murieron conmigo y fue en mi casa, conmigo, que la muerte ya yo la vi tan de cerca. Con ella sí sabía que Dios me la tenía prestadita, y yo sabía que no era mucho el tiempo, lo sabía pero sentía la esperanza de que no era así".

Ramos expresó que al ver el especial de su hija la semana pasada: "yo la vi tan feliz, tan llena de vida, porque yo decía para mí ella sigue igual. No la tengo física, pero la veo y la siento viva. Como ella estaba conmigo".

A preguntas del programa televisivo sobre qué es lo más que va a extrañar de Keylla, la progenitora confesó que "su amor, su físico, su juventud porque todavía yo sé que ella tenía mucho que dar, pero la voluntad de Dios hay que aceptarla, pues la acepto y ya".

