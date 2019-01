Lin-Manuel demuestra su amor por el café con tatuaje

El dramaturgo de ascendencia boricua Lin-Manuel Miranda aseguró ser un amante del café y como muestra de esto, lo evidenció al revelar un diminuto tatuaje que se realizó en su pierna de una taza de café.

En entrevista con la periodista María Celeste Arrarás para Al Rojo Vivo, el creador de Hamilton habló de la ayuda que ha brindado con su Fundación Flamboyán, a la agricultura, a la industria del café, así como a las Bellas Artes en la isla.

Por su parte, Arrarás quien viajó a Puerto Rico para ver el musical de Hamilton, lloró de la emoción durante la entrevista con Miranda tras las acciones positivas que ha traído a la isla. "Yo llegué para ver la última función, y ya mis familiares me han dicho este mucho es nuestro héroe, porque para los puertorriqueños el que tu hayas venido aquí tan generoso, a traer tu arte, a donar tantos milones de dólares… es que a mí se me aguan los ojos como puertorriqueña. Nunca me pasa en las entrevistas… pero ver como tú has levantado a esta comunidad con tu espíritu y la gente que ha venido famosa, los turistas que han venido a cambiarlo todo, se merece un aplauso", expresó la comunicadora boricua.

Miranda quien acaba de culminar sus 23 funciones en la isla, dijo que "ahora voy de vacaciones un poquito" y " "empiezo escribiendo la próxima" al asegurar que ya tiene unos cuántos libretos "vamos a ver cuántas alzan su mano".

Mira la entrevista aquí:

