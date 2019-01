¿Hermana de Kevin Fret le tira a Ozuna?

La hermana del trapero Kevin Fret, asesinado el pasado 10 de enero en Santurce, colgó un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram.

"No hables de un muerto, que no se puede defender. Así gana cualquiera", escribió la joven Doryann Fret.

Esta escribió, además, que: "La moneda tiene dos caras. Ya mi hermano puede descansar en paz. Allá aquellos que no puedan dormir de noche. No hables de una persona que no se puede defender. Trata de tapar tus inseguridades y tus secretos de otra manera. El tiempo reflejará el lobo vestido de oveja" (sic.).

Fret publicó el dicho mensaje luego que el reguetonero Ozuna fuera entrevistado en el programa "La Comay", que se transmite por Mega TV desde el pasado lunes.

“No mandé a matar a Kevin Fret, el señor Jesús lo sabe que está allá arriba y lo ve todo. El público lo sabe, la Policía lo sabe, no se me está vinculando con nada que tenga que ver con eso”, soltó el cantante, quien fue entrevistado por Silvia Hernández.

De acuerdo a Ozuna, son simples especulaciones de las redes sociales.

"Están especulando unas cosas, porque tus sabes que a la gente le gusta hablar en las redes sociales. Es algo común y corriente pero no me han vinculado con el caso de Kevin Fret. Mis abogados están ahí, estamos a toda disposición como las autoridades saben, no hay nada que esconder”, agregó.



