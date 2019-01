Adamari López habla sobre el futuro de su relación con Toni Costa

En su regreso al programa matutino Un Nuevo Día, la actriz y animadora boricua Adamari López habló sobre el futuro de su relación con Toni Costa, donde aseguró estar lista para casarse con el padre de su hija, Alaïa.

"No sé cuando sucederá, pero creo que nos merecemos esa oportunidad de dar ese paso al que yo tanto a lo mejor le temía, porque no era porque no quisiera, era porque la que le temía era yo. Y creo que nos hemos vuelto a descubrir, nos hemos vuelto a enamorar y no quiere decir que no estabamos enamorados…", sostuvo López, al tiempo en que manifestó que por todo lo que han vivido ahora se ha llegado a preguntar que: "¿por qué no? porque no arriesgarme a amar, sin tener que pensar qué pasará después", dijo en entrevista con su compañera de labores Rashel Díaz en el mencionado espacio televisivo.

López se reincorporó hoy nuevamente a la familia de Un Nuevo Día por Telemundo, luego de varios meses de ausencia, debido a complicaciones de salud a raíz de una influenza tipo A.

