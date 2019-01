Se queda mural de bandera de Puerto Rico en restaurante de Julián Gil

View this post on Instagram

En vivo desde @laplacitamiami @juliangil y @chefmendin aclarando polémica del mural 🇵🇷 #Gracias #juliangil 👌 y que sigan los éxitos #noborresmibandera

