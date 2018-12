Productor de Hamilton detalla invitación de Rosselló a salir de la UPR

El productor en Puerto Rico de la obra de Hamilton, Ender Vega explicó esta mañana que el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló fue quien hizo la invitación a la producción del laureado musical para salir del teatro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y trasladarse al Centro de Bellas Artes (CBA).

La opción brindada por el gobierno llegó a la producción en momentos en que estos consideraban diversas opciones por las preocupaciones de seguridad que se plantearon. Vega confirmó que aceptaron la invitación de Rosselló y la Junta de Directores del CBA para salir del teatro de la UPR por asuntos de seguridad. “Fue todo bien repentino, el Gobernador hace la invitación y se toma la decisión”, sostuvo Vega en entrevista radial (Radio Isla 1320).

“Aceptamos la invitación del Gobernador quien fue que directamente él y la Junta de CBA nos hace la invitación de que pudiéramos mudarnos allá y lo puso a nuestra disposición. Ya estando esa invitación, Hamilton lo pondera y Hamilton toma la decisión”, explicó Vega. El productor detalló que la invitación se hizo hace una semana. “Hamilton en un momento dado estuvo ponderando si continuábamos en la Universidad ante la situación de seguridad. Estábamos contra la espada y la pared. Hasta consideramos Caguas”, dijo Vega.

“Nosotros como producción no fuimos a CBA a buscar el CBA, a nosotros nos invitaron para que la obra se salvara y nosotros lo aceptamos”, agregó.

El productor sostuvo que se trata de una decisión final y firme que estuvo bajo evaluación durante semanas. El 28 de diciembre empiezan a desmontar la escenografía en el Teatro de la UPR y el 31 de diciembre entran al CBA a montar. Agregó que los donativos de la Fundación Flamboyán y la familia Miranda a la UPR se mantienen.

Sobre la decisión de mudar Hamilton de la UPR, enfatizó en varias ocasiones que se trató de un asunto de seguridad y que en las discusiones tanto él como el padre de Lin Manuel Miranda, Luis Miranda defendían que se mantuviera. Afirmó que las conversaciones con la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND) fueron buenas y siempre les dejaron saber que anunciarían que ellos no iban a obstruir la obra. Sin embargo, Vega detalló que simultáneamente desde que salió la carta de la HEEND, la seguridad de Hamilton en Nueva York venía haciendo unos análisis sobre cómo se podía garantizar la seguridad de la obra en la UPR si pasaba una cosa mínima.

“No se trata solamente de lo que pudiera haber pasado con la Hermandad, la Hermandad es quien abrió la caja de pandora levantando la bandera de decir oye aquí hay una posibilidad de que nosotros o alguien más quiera montarse en la ola y hacer algunas expresiones porque obviamente el mundo entero está mirando esas tres semanas para PR. Eso lo vimos y como dijo el jefe de seguridad de Hamilton un punto cero, cero, cero un por ciento de probabilidad de que pase cualquier tontería es suficiente para no hacerla […] La carta abrió la caja de pandora, la carta fue la que activó todo esto y entendemos que pudo haber activado a otras personas. Yo quiero que ellos iban a cumplir y no iban a hacer nada, pero ya habían levantado la suspicacia de la seguridad de Hamilton. No queríamos estar todas las funciones cruzando los dedos para que no pasara nada”, detalló Vega.

