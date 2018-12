Adamari López hace importante anuncio ante las cámaras de Un Nuevo Día

Tras casi tres meses sin aparecer frente a las cámaras, la actriz Adamari López anunció lo que todos sus seguidores estaban esperando.

"La espera realmente ya terminó porque tengo fecha para regresar", indicó la animadora quien permaneció hospitalizada por más de un mes por complicaciones de salud relacionadas a una influenza.

Según López, su regreso al programa Un Nuevo día será el próximo lunes 7 de enero.

Sin embargo, la animadora reveló que todavía se encuentra en etapa de recuperación. "Gracias a dios me he podido recuperar muy bien. Todavía me faltan unos días para estar completamente sana, pero ya estoy lista para regresar", dijo durante una intervención el el programa matutino.

"Gracias por sus oraciones, gracias por estar pendiente de mis salud ya 'prontito' voy a estar con ustedes", reveló 'Ada' quien se mantuvo alejada de su público, desatando gran cantidad de rumores sobre su vida privada y el estado de su salud.

De inmediato, cientos de seguidores han reaccionado al regreso de Adamari a la pantalla chica, dejando palabras de alientos y deseándole una pronta recuperación.

"Eres una bella persona una mujer luchadora me siento orgullosa q represente a la mujer con esa naturalidad. Sigue así", expresó una seguidora.

Igualmente, otro usuario aplaudió la valía de la animadora durante el proceso de recuperación. "Ada eres una mujer muy fuerte e inteligente espero en Dios que todo esté bien y que no sea una cosa de gravedad que no te deje regresar a la tele mucha bendiciones".

Ante la ausencia de López, la presentadora de televisión Myrka Dellanos ha estado animando el programa de entretenimiento, así como la modelo Zuleyka Rivera quien ha estado de invitada.

