Mónica Pastrana se desahoga en contra de los que cuestionan su soltería

La actriz del programa Raymond y Sus Amigos, Mónica Pastrana, se descargó a través de las redes sociales en contra de aquellos que le cuestionan su soltería a pesar de que esta deslumbra a todos con su belleza a través de las cámaras.

A solo minutos de la culminación del programa en el cual interpreta a 'Betty' en la comedia 'Men And The City' expresó en su cuenta de Facebook que alguien le preguntó porqué aún seguía soltera, a lo que esta cuestionó la razón por la cual la sociedad siempre quiere que las mujeres tengan una pareja.

Te podría interesar

"No suelo escribir cositas por acá por que me parece que Facebook es muy dramático y además se presta para muchas cosas pero horita alguien me comentó "por qué siempre tan sola y sin novio? Será peleona?" Y mi respuesta fue: por qué las mujeres no pueden estar solas sin que siempre quieran enjorquetarles un novio? Hace diferencia? Además, qué saben de mi vida privada? Nada!😊 Me quedé pensando y volví a contestar: La cuestión es que las mujeres tienen el mismo derecho a la soltería que los hombres, tenemos derecho a decidir si nos casamos o no, si tenemos hijos o no y a no seguir la norma que dicta la sociedad sin que nos pongan sellos ni de jamonas ni de peleonas ni de nada negativo. Adicional a eso, como figura pública, siempre he cuidado mi vida privada por que se presta para muchas cosas. No todo el mundo desea el bien, las malas vibras dañan relaciones. Por eso mismo es que cuido mi privacidad tanto. No necesariamente estar sola en fotos implica que lo estoy o que sienta soledad en mi vida. Ya basta de que nos señalen, cuestionen y critiquen por hacer lo que verdaderamente querramos! Esto va para hombres y mujeres! Hagamos lo que verdaderamente nos plazca y nos de felicidad 🖤😊 Na' me vino eso a la mente sin ánimos de discusiones ni de herir sensibilidades, por aquello de darle un poco de más drama a Facebook.😂 Los leo siempre😉 y los quiero como quiera! 😊💋", expresó Pastrana a través de Facebook.

Tras la publicación, los fanáticos de la comediante la respaldaron a través de los comentarios y le expresaron que siguiera su vida hacia adelante sin importar lo que digan los demás.

Comentarios











La actriz Mónica Pastrana participa en varias comedias del programa Raymond y Sus Amigos, además de trabajar en obras de teatro en la isla.