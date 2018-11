Olga Tañón estalla en redes contra cibernauta que insinuó que su hijo es gay

La cantante Olga Tanón salió en defensa de uno de sus tres hijos luego de un comentario fuera de lugar que hizo un seguidor a través de su cuenta de Instagram.

El hombre comentó un video que colgó la artista de 51 años junto a su hijo Ian Nahir, de 9 años, cantando el tema "Amazing Grace". El individuo identificado como Héctor Nieves indicó que al niño se le salieron "las plumas".

En varios videos que subió a su Instagram, la intérprete de "Es mentiroso" condenó la burla de las personas a través del Internet.

“Lo siguiente [es] para el señor @NievesHector68 on el comentario que hiciera en el video que yo saqué de nuestro hijo cantando. Si nosotros estamos tan mal en este mundo es por la burla, es simplemente por el discrimen (sic) porque nosotros los seres humanos no aprendemos de una vez u por todas lo que es el significado de lo que es el respeto”, dijo.

La puertorriqueña añadió que: "Si yo les comparto cosas de mis hijos…es porque ustedes son mi familia. Durante 32 años de mi vida, que tengo 51, he sido agraciada de tenerlos a todos ustedes en mi vida”, afirmó ya bastante impaciente la artista. “Soy mamá, cocino, friego y estoy aquí esperando en la cola para buscar a mis hijos. A esta gente hay que ponerlos en su sitio y a esta gente hay que tirarle los caballos encima..que no me fastidien a los míos porque mis míos no hacen daño".

Tañón tiene tres hijos con el productor Billy Denizard. Indiana Noah, de 12 años y Gabrielle Marie. Esta última es hija biológica del pelotero Juan "Igor" González.

Este es el video que causó el comentario: