Burbu explota en llanto tras muerte de su perro Wax

Angelique Burgos, mejor conocida como la 'Burbu', no pudo aguantar el dolor de perder a su perro Wax y compartió un vídeo para abrirse sobre lo difícil de aceptar la pérdida.

Wax fue arrollado de muerte y la persona que le provocó la muerte no se detuvo en la escena, según dijo Burbu.

En este vídeo, la figura pública expresó, mientras se secaba las lágrimas, sentir "una rabia bien cabr… [y] que tienes impotencia que no puedes hacer nada, pues así. Alguien le dio un cantazo y se fue, nunca se paró ni nada. Eso fue lo que le pasó".

En otro post, esta vez como foto en su cuenta de Instagram, Burgos publicó un emocionante mensaje.

"Estuviste poco tiempo en nuestras vidas, pero lo suficiente para enamorarnos de tu dulzura. Estamos muy tristes por tu partida repentina😞, pero agradecemos el tiempo q estuviste creciendo con nuestros hijos y dejándote sentir cada día. Extrañarè tus desastres y q luego me miraras con tu carota hermosa como q “yo no fuí” y echarè de menos mi compañero del Cafè a las 4am😞. Te amamos y Saílh todavía no para de llorarte🖤.. See you WAX🐶🐾 … Gracias @pawmilypr por traer a Wax a nuestras vidas y por lo importante q siempre fuè para ustedes (sic)", reflexionó Burbu.